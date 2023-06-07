Технический координатор "Спартака" назвал Промеса лучшим игроком сезона в РПЛ

«Для меня лучший игрок — Промес. Квинси провёл хороший сезон, забил 20 голов и отдал семь голевых передач. Забивал важные и очень нужные голы в чемпионате и Кубке. В том числе в последнем дерби с ЦСКА забил два важных гола для команды», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.