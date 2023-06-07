Месси готов выступать за «Барселону» бесплатно

Журналист Ману Карреньо рассказал, что президент испанского клуба Жоан Лапорта заверил отца и агента футболиста Хорхе Месси , что в случае возвращения аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». В ответ на это Месси-старший заявил, что его сын выразил готовность выступать за команду бесплатно.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.