$81.46+0.2187.17+0.21

Колыванов назвал самую популярную команду из регионов России

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, какой клуб считает самой популярной командой из регионов России. Он выделил «Краснодар» и отметил отношение владельца клуба Сергея Галицкого к своему детищу.

Тренер Колыванов назвал самую популярную команду из регионов России
© Чемпионат.com

«Самый популярный региональный клуб? Наверное, «Краснодар». Болельщики их любят, стадион хорошо заполняется. Почему, например, не «Крылья Советов» или «Рубин»? Про «Рубин» так не скажешь, там нет такой плеяды болельщиков. У «Краснодара» же инфраструктура обалденная, шикарный парк, необыкновенный стадион. Галицкий вкладывает всю душу и сердце. Болельщики прониклись этим», — приводит слова Игоря Колыванова Legalbet.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Краснодар» финишировал на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Также «быкам» предстоит сыграть в Суперфинале Кубка России с ЦСКА. Игра состоится 11 июня.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители