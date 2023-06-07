Тренер Колыванов назвал самую популярную команду из регионов России

«Самый популярный региональный клуб? Наверное, «Краснодар». Болельщики их любят, стадион хорошо заполняется. Почему, например, не «Крылья Советов» или «Рубин»? Про «Рубин» так не скажешь, там нет такой плеяды болельщиков. У «Краснодара» же инфраструктура обалденная, шикарный парк, необыкновенный стадион. Галицкий вкладывает всю душу и сердце. Болельщики прониклись этим», — приводит слова Игоря Колыванова Legalbet.