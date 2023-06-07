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«Реал» выбрал лучшего игрока сезона

Бразильский вингер Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мадридского «Реала» в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных» на своем официальном сайте.

«Реал» выбрал лучшего игрока сезона
© Пресс-служба ФК "Реал Мадрид"

В 55 матчах во всех турнирах южноамериканец забил 23 мяча и отдал 18 результативных передач.

«Я крайне рад чувствовать столь сильную поддержку фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и каждый раз показывать все более лучшую версию себя.

Надеюсь, что в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помочь команде», — заявил Винисиус.

Напомним, что мадридский «Реал» по итогам сезона в Ла Лиге стал вторым. В Лиге чемпионов команда под руководством Карло Анчелотти выбыла на стадии полуфинала, а также выиграла национальный кубок и клубный чемпионат мира.

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