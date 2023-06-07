«Реал» выбрал лучшего игрока сезона

«Я крайне рад чувствовать столь сильную поддержку фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и каждый раз показывать все более лучшую версию себя.



Надеюсь, что в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помочь команде», — заявил Винисиус.