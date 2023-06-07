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Игорь Колыванов: «Динамо» — разочарование сезона. Занять девятое место — это позорище

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов, который в прошлом выступал за московское «Динамо», назвал бело-голубых главным разочарованием РПЛ сезона-2022/2023. Он заявил, что турнирные достижения «Динамо» в завершившемся чемпионате — это «позорище».

Тренер Колыванов назвал результаты "Динамо" в чемпионате "позорищем"
© Чемпионат.com

«Динамо» — однозначное разочарование сезона. Занять девятое место с таким подбором футболистов — это позорище. Тем более в столетний юбилей клуба», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Динамо» набрало 45 очков в 30 матчах. Это позволило московской команде финишировать на девятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит».

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