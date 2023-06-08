Футбольный арбитр Карасев рассказал об общении с иностранными судьями

"Общаюсь ли с другими иностранными судьями? Что-то минимальное, - сказал Карасев. - Я могу что-то написать. Условно, был чемпионат мира [2022 года], я писал, поддерживал ребят, когда смотрел игры. Также и они, когда, например, собираются на сбор, могут написать мне какое-то общее письмо, спросить, как дела. Но это все достаточно редко происходит, я их, в принципе, понимаю. Такая ситуация, ее надо пережить".