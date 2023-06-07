«Реал» договорился о трансфере Беллингема за колоссальную сумму

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» договорились о трансфере полузащитника Джуда Беллингема в испанский клуб, об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

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Согласно сведениям источника, эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих клубов. Сумма трансфера Беллингема превысит отметку в € 100 млн.