«Реал» договорился о трансфере Беллингема за колоссальную сумму

Источник: «Реал» договорился о трансфере Беллингема. Сумма сделки превысит € 100 млн
Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» договорились о трансфере полузащитника Джуда Беллингема в испанский клуб, об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих клубов. Сумма трансфера Беллингема превысит отметку в € 100 млн.
Отмечается, что для завершения сделки Беллингему остаётся лишь пройти медосмотр. Это будет сделано уже в ближайшие дни.
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