Адвокат: пойманный с наркотиками экс-игрок «Анжи» отделается штрафом в 20 тысяч

Адвокат Калинов: пойманный с наркотиками экс-игрок «Анжи» отделается штрафом в 20 тысяч
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, какое наказание грозит российскому футболисту Шамилю Гасанову, который был задержан сотрудниками ДПС с 0,54 граммами мефедрона. Против него возбуждено уголовное по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса — «Незаконное хранение либо приобретение наркотических средств».
«Ситуация у Гасанова в принципе несерьезная. 0,54 грамма мефедрона (в простонародье называемого «меф») — это не крупный размер, — рассказал адвокат Калинов. — Уверен, что это уголовное дело не повлечет каких-либо последствий для футболиста.
Наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы. Но даже в худшем случае он получит лишь условный срок.
Если человек признает вину и раскаивается в содеянном, то дело направляется в суд в особом порядке. Тогда суд имеет право назначить Гасанову меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Между «мерой уголовно-правового характера» и «наказанием в виде штрафа» есть большое различие. В первом случае дело в суде прекращается. Обычно назначают штраф 20 тыс. — и человек считается несудимым».
Также Калинов выразил уверенность, что Гасанов сможет найти высококвалифицированного адвоката, который посоветует ему тактику признания вины и раскаяния.
«Переживать футболисту не за что. Он под подпиской о невыезде, но никаких серьезных правовых последствий для футболиста не последует», — подытожил Калинов.