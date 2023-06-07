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Адвокат Калинов: пойманный с наркотиками экс-игрок «Анжи» отделается штрафом в 20 тысяч

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, какое наказание грозит российскому футболисту Шамилю Гасанову, который был задержан сотрудниками ДПС с 0,54 граммами мефедрона. Против него возбуждено уголовное по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса — «Незаконное хранение либо приобретение наркотических средств».

Адвокат: пойманный с наркотиками экс-игрок «Анжи» отделается штрафом в 20 тысяч
© РИА Новости

«Ситуация у Гасанова в принципе несерьезная. 0,54 грамма мефедрона (в простонародье называемого «меф») — это не крупный размер, — рассказал адвокат Калинов. — Уверен, что это уголовное дело не повлечет каких-либо последствий для футболиста.

Наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы. Но даже в худшем случае он получит лишь условный срок.

Если человек признает вину и раскаивается в содеянном, то дело направляется в суд в особом порядке. Тогда суд имеет право назначить Гасанову меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Между «мерой уголовно-правового характера» и «наказанием в виде штрафа» есть большое различие. В первом случае дело в суде прекращается. Обычно назначают штраф 20 тыс. — и человек считается несудимым».

Также Калинов выразил уверенность, что Гасанов сможет найти высококвалифицированного адвоката, который посоветует ему тактику признания вины и раскаяния.

«Переживать футболисту не за что. Он под подпиской о невыезде, но никаких серьезных правовых последствий для футболиста не последует», — подытожил Калинов.

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