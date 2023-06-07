Адвокат: пойманный с наркотиками экс-игрок «Анжи» отделается штрафом в 20 тысяч

«Ситуация у Гасанова в принципе несерьезная. 0,54 грамма мефедрона (в простонародье называемого «меф») — это не крупный размер, — рассказал адвокат Калинов. — Уверен, что это уголовное дело не повлечет каких-либо последствий для футболиста.



Наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы. Но даже в худшем случае он получит лишь условный срок.



Если человек признает вину и раскаивается в содеянном, то дело направляется в суд в особом порядке. Тогда суд имеет право назначить Гасанову меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Между «мерой уголовно-правового характера» и «наказанием в виде штрафа» есть большое различие. В первом случае дело в суде прекращается. Обычно назначают штраф 20 тыс. — и человек считается несудимым».