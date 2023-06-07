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Стало известно о состоянии госпитализированного футболиста ПСЖ

Врачи сообщили о состоянии вратаря французского ПСЖ Серхио Рико, госпитализированного после падения с лошади. Об этом стало известно Le Parisien.

Стало известно о состоянии госпитализированного футболиста ПСЖ
© Lenta.ru

По информации источника, состояние 29-летнего испанского футболиста стабилизировалось. Медики полностью прекратили давать Рико успокоительные препараты. При этом уточняется, что его состояние остается тяжелым и он продолжает находиться в реанимации.

О госпитализации Рико стало известно 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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