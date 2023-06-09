Семак против ухода Бакаева из «Зенита». Тренер считает, что хавбек получит больше шансов в новом сезоне
Сергей Семак против ухода Зелимхана Бакаева из «Зенита».
Как сообщает Metaratings.ru, главный тренер чемпиона России хочет, чтобы 26-летний российский хавбек остался в команде.
Ранее Семак вошел в состав Правления – нового коллегиального исполнительного органа «Зенита», из-за этого значение мнения тренера выросло.
Семак считает, что в новом сезоне Бакаев получит больше шансов выходить на поле. На данный момент вероятность ухода футболиста в летнее трансферное окно сохраняется, но она невелика. Утверждалось, что «Локомотив» думает о трансфере Бакаева.
Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года на правах свободного агента. Он вышел в стартовом составе лишь в одном матче РПЛ.
В 26 играх чемпионата и Фонбет Кубка России Бакаев забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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