Лионель Месси заявил о переходе в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил в специальном заявлении, что продолжит карьеру в МЛС. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что MLS - это профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. В MLS участвуют 28 команд - 25 американских и 3 канадских.

Легендарный футболист отметил в интервью журналистам спортивных изданий, что не планирует возвращаться в «Барселону».

«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами», - пояснил Месси.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. В его активе 21 гол и 20 результативных передач.