Лионель Месси заявил о переходе в «Интер Майами»
Лионель Месси заявил о переходе в «Интер Майами»
Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил в специальном заявлении, что продолжит карьеру в МЛС. Об этом пишет «Чемпионат».
Отмечается, что MLS - это профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. В MLS участвуют 28 команд - 25 американских и 3 канадских.
Легендарный футболист отметил в интервью журналистам спортивных изданий, что не планирует возвращаться в «Барселону».
«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами», - пояснил Месси.
В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. В его активе 21 гол и 20 результативных передач.
Напомним, что футболисту в 2023 году поступали выгодные предложения от ряда топовых клубов. В частности, ФК «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.