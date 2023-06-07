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Лионель Месси заявил о переходе в «Интер Майами»

Лионель Месси заявил о переходе в «Интер Майами»

Месси заявил о переходе в «Интер Майами»
© globallookpress.com

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил в специальном заявлении, что продолжит карьеру в МЛС. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что MLS - это профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. В MLS участвуют 28 команд - 25 американских и 3 канадских.

Легендарный футболист отметил в интервью журналистам спортивных изданий, что не планирует возвращаться в «Барселону».

«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами», - пояснил Месси.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. В его активе 21 гол и 20 результативных передач.

«Интер Майами» вслед за Месси хочет подписать еще одного игрока

Напомним, что футболисту в 2023 году поступали выгодные предложения от ряда топовых клубов. В частности, ФК «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

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