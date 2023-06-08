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Журналист La Gazzetta dello Sport Кудинов заявил, что в "Фиорентине" не ждут Кокорина

Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов заявил, что в "Фиорентине" не ждут возвращения российского нападающего Александра Кокорина из аренды. Его слова передает "Матч ТВ".

Журналист La Gazzetta dello Sport: В "Фиорентине" не ждут Кокорина
© globallookpress.com

"К Коронину очень хорошее отношение во Флоренции. Но никто его не ждет здесь в команде как полноценного футболиста. Тренер команды Итальяно известен тем, что может выводить игроков на их лучший уровень. Единственный футболист, с которым он не справился — это Кокорин", — сказал Кудинов.

По данным портала Transfermarkt аренда Кокорина в "Арисе" завершается 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне Кокорин выиграл чемпионский титул вместе с "Арисом", а также выиграл приз самому ценному игроку турнира.

Ранее главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о Кокорине. По его словам, ему бы хотелось видеть ясность о будущем российского форварда до начала первых сборов.

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