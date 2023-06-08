Журналист La Gazzetta dello Sport: В "Фиорентине" не ждут Кокорина

"К Коронину очень хорошее отношение во Флоренции. Но никто его не ждет здесь в команде как полноценного футболиста. Тренер команды Итальяно известен тем, что может выводить игроков на их лучший уровень. Единственный футболист, с которым он не справился — это Кокорин", — сказал Кудинов.