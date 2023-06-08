СМИ: «Арсенал» предложит 90 млн фунтов за полузащитника Райса в ближайшие дни

«Арсенал» готовит предложение о трансфере полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как пишет Daily Mail, «Арсенал» в ближайшие дни предложит за него 90 млн фунтов (почти 105 млн евро). Ранее «Вест Хэм» неоднократно давал понять, что оценивает своего капитана в 100 млн фунтов (чуть более 116 млн евро).

В случае покупки Райса «Арсеналу» придется выплатить всю сумму к следующему лету, так как в сентябре УЕФА включил «Вест Хэм» включил в список клубов, за соблюдением финансового фэйр-плей в которых следят наиболее внимательно.

«Канониры» считают, что лидируют в борьбе за англичанина. Райс – главная трансферная цель клуба на лето. «Арсенал» хочет сначала договориться с «Вест Хэмом» по Райсу, а уже потом заняться остальными целями. В частности, этим летом клуб хочет подписать центрального защитника. Перед принятием решений по остальным целям «Арсенал» намерен понять, какой будет окончательная цена на Райса.

Интерес к полузащитнику также проявляет «Бавария» – Томасу Тухелю уже давно симпатичны качества этого игрока. Несмотря на интерес мюнхенского клуба, Райс предпочел бы остаться в Англии. «Арсенал» получил небольшое преимущество перед «Манчестер Юнайтед», который тоже интересуется игроком, из-за того, что Деклан уже давно обосновался в Лондоне.

Несмотря на это, «Ман Юнайтед» может сделать предложение о трансфере Райса. Возможен вариант, при котором в сделку включат кого-то из игроков манкунианцев.