Семин пояснил, планирует ли завершать тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин заявил, что не намерен завершать тренерскую карьеру. Он рассказал, что при должном предложении он готов поговорить о своём будущем.

«Все скучают по тренерской работе и могут долго это делать. Открыт ли я для предложений? Вы задаёте уже частные вопросы. Когда будут предложения, тогда и поговорим. Но я не планирую завершать карьеру», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём» .

Последним место работы Юрия Сёмина был «Ростов», из которого он ушёл в сентябре 2021 года. Под его руководством «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны и ещё трижды выигрывал в Суперкубке. Сборной России он руководил в 2005 году, но после непопадания национальной команды на ЧМ-2006 покинул свой пост.