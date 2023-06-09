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Уругвай и Италия сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу

Определились финалисты молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет, проходящего в Аргентине. В первом полуфинале сборная Уругвая одержала победу над командой Израиля со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на 61-й минуте забил нападающий Андерсон Дуарте.

Уругвай и Италия сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу
© Shutterstock

Соперником уругвайцев по решающему матчу турнира станет национальная команда Италии, которая в полуфинале нанесла поражение сборной Южной Кореи - 2:1. В составе итальянцев отличились полузащитники Чезаре Казадей (на 14-й минуте) и Симоне Пафунди (на 86-й).

Корейской сборной удалось отквитать один мяч благодаря точному удару с пенальти хавбека Сын-Вон Ли (на 23-й минуте). Финал молодежного чемпионата мира пройдет 12 июня и начнется в полночь по московскому времени. 11 июня в 20:30 за бронзу сыграют сборные Израиля и Южной Кореи.

Ранее бывший тренер юношеских и молодежных сборных России по футболу Александр Пискарев рассказал, что россияне сдали матч Гане на молодежном чемпионате мира 1993 года.

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