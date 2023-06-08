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Защитник «Зенита» Чистяков: от «Спартака» ждали большей конкуренции. Но не увидели

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что его команда ждала большей конкуренции от «Спартака» в Российской Премьер-Лиге.

Защитник «Зенита» Чистяков: от «Спартака» ждали большей конкуренции
© Чемпионат.com

«По игре в этом сезоне мне очень понравился «Ростов». Против них на выезде было очень сложно. Вообще не давали голову поднять, прессинговали, у них видна тренерская рука, коллектив, дисциплина. Так что она наверху по делу. Хотя мало кто ожидал, что они будут до последнего кусаться.

От «Спартака» ждали большей конкуренции. Но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил», – сказал Дмитрий Чистяков и эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. «Спартак» финишировал на третьем месте, пропустив вперёд и ЦСКА.

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