Украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик отказался отвечать на вопрос, заданный на его странице в соцсетях на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Один из подписчиков спросил Мудрика, когда же спортсмен забьет первый мяч за клуб. При этом вопрос был задан на русском языке.

«На украинском», - ответил ему Мудрик.

Футболист перешел в «Челси» в январе и уже провел 17 матчей за клуб, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее нападающий футбольного клуба «Шахтёр» и сборной Украины по футболу Даниил Сикан рассказал, что «дал оплеуху» мужчине, который прокричал в турецком отеле на русском языке «"Спартак" – чемпион, Россия – forever». По словам футболиста, после его удара россиянин упал и не смог подняться с пола.