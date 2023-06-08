Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уволил Кристофа Гальтье с поста главного тренера.

По информации Le Parisien, несколько недель назад «ПСЖ» предложил Зидану возглавить команду в следующем сезоне, но француз отклонил предложение. Ранее появилась информация, что «ПСЖ» планировал сделать Зидана одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Также сообщается, что советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш встретился в Париже с представителем экс-тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. На встрече обсуждались детали возможного сотрудничества с немецким специалистом.