$81.46+0.2187.17+0.21

Капитана "Спартака" Джикию дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал капитана московского "Спартака" Георгия Джикию на два матча (один из них - условно) за нецензурные высказывания в адрес судей в матче 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Капитана "Спартака" дисквалифицировали за оскорбление судьи
© ТАСС

3 июня "Спартак" в гостях со счетом 0:1 проиграл "Крыльям Советов". Джикия был удален на 43-й минуте.

Джикии 29 лет, он выступает за "Спартак" с января 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

"Спартак" завершил сезон-2022/23 на третьем месте. Новый сезон стартует 23 июля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители