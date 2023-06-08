Капитана "Спартака" дисквалифицировали за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал капитана московского "Спартака" Георгия Джикию на два матча (один из них - условно) за нецензурные высказывания в адрес судей в матче 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

© ТАСС

3 июня "Спартак" в гостях со счетом 0:1 проиграл "Крыльям Советов". Джикия был удален на 43-й минуте.

Джикии 29 лет, он выступает за "Спартак" с января 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей.