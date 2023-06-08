Полузащитник Литвинов мечтает возглавить «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов признался, что мечтает однажды стать главным тренером красно-белых. Игрок отметил, что к его душе лежит тренерская карьера.

«Чем буду заниматься после завершения карьеры? К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта – возглавить «Спартак», это была бы красивая история», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

21-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». В прошедшем сезоне РПЛ полузащитник сыграл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Литвинов был номинирован на награду лучшему игроку своего амплуа в РПЛ, однако победу в номинации одержал хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.