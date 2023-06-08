Капитан «Спартака» Джикия не извинился перед арбитром за оскорбление
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию защитника «Спартака» Георгия Джикии по итогам матча с «Крыльями Советов» (1:2) в 30-м туре РПЛ.
«Футболист признал, что он это говорил. Но с его точки зрения эти слова не носили адресный характер. Хотя, мы установили, что адресный характер был. Мы спросили Джикию, извинялся ли он перед судьей. Он не извинялся. Мы ему рекомендовали это сделать, он пообещал это сделать», – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
3 июня «Спартак» на выезде уступил «Крыльям Советов» в матче 30-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1. В конце первого тайма Джикия в грубой форме высказал недовольство судейством главного арбитра матча Алексея Амелина и был удален с поля.
Сегодня, 8 июня, стало известно, что КДК принял решение дисквалифицировать Джикию на два матча, один из них – условно. Кроме того, капитан «Спартака» должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
В минувшем сезоне Джикия провел за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.