Капитан «Спартака» Джикия не извинился перед арбитром за оскорбление

«Футболист признал, что он это говорил. Но с его точки зрения эти слова не носили адресный характер. Хотя, мы установили, что адресный характер был. Мы спросили Джикию, извинялся ли он перед судьей. Он не извинялся. Мы ему рекомендовали это сделать, он пообещал это сделать», – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».