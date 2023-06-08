Защитник «Зенита»: к барабанщикам вместо фанатов на трибуне привыкнуть невозможно

«Можно ли привыкнуть к барабанщикам вместо фанатов? Невозможно. Банально прозвучит, но как в театре. У нас пусть и не пустые трибуны, но фанаты в любом случае дают огромную энергию. Их никто не заменит», – сказал Дмитрий Чистяков и эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.