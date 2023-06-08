«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу разбитой головы Бираги

"Капитан, несмотря на глубокую рану головы, на которую наложили восемь швов, продолжил играть. Бираги продемонстрировал честность и спортивное мастерство, качества, которые должны быть эталоном для всего футбольного мира и которые "Фиорентина" стремится отстаивать всеми силами. Клуб уверен, что УЕФА тщательно проанализирует инцидент и должным образом накажет виновных, примет необходимые меры и подаст пример, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", — говорится в заявлении на сайте итальянского клуба.