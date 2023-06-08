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"Фиорентина" выступила с заявлением по поводу инцидента с Бираги в финале Лиги конференций в Праге

"Фиорентина" выступила с заявлением по поводу инцидента с футболистом итальянского клуба Кристиано Бираги в финальном матче Лиги конференций против "Вест Хэма".

«Фиорентина» выступила с заявлением по поводу разбитой головы Бираги
© globallookpress.com

7 июня "Фиорентина" уступила в финале английской команде со счетом 1:2. В первом тайме игра была приостановлена на несколько минут из за того, что Бираги получил рассечение затылка после попадания брошенного с трибуны предмета.

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"Капитан, несмотря на глубокую рану головы, на которую наложили восемь швов, продолжил играть. Бираги продемонстрировал честность и спортивное мастерство, качества, которые должны быть эталоном для всего футбольного мира и которые "Фиорентина" стремится отстаивать всеми силами. Клуб уверен, что УЕФА тщательно проанализирует инцидент и должным образом накажет виновных, примет необходимые меры и подаст пример, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", — говорится в заявлении на сайте итальянского клуба.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мохамед Саид Бенрахма (62-я минута) и Джаррод Боуэн (90-я). У "фиалок" гол на счету Джакомо Бонавентуры (67-я). Турнир проводился во второй раз. В прошлом розыгрыше трофей завоевала итальянская "Рома".

Ранее журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов заявил, что в "Фиорентине" не ждут возвращения российского нападающего Александра Кокорина из аренды.

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