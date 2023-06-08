Футболисту "Фиорентины" Бираги наложили восемь швов

"Такое неприемлемое поведение, очевидно, повлияло на выступление футболиста и его товарищей по команде, внимание которых было отвлечено от футбола из-за угроз их безопасности. Бираги, несмотря на глубокую рану, на которую было нанесено восемь швов, продолжил играть и продемонстрировал честность и преданность спорту", - говорится в заявлении пресс-службы "Фиорентины".