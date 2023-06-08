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Футболисту "Фиорентины" Бираги наложили восемь швов после инцидента в матче с "Вест Хэмом"

Капитану итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Кристиано Бираги во время финала Лиги конференций против английского "Вест Хэма" наложили восемь швов на место рассечения головы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Футболисту "Фиорентины" Бираги наложили восемь швов
© globallookpress.com

На 33-й минуте, когда Бираги собирался выполнять угловой удар, ему в голову попал посторонний предмет, брошенный болельщиком "Вест Хэма". Из-за рассечения у Бираги в игре возникла пауза, встреча продолжилась через несколько минут.

"Такое неприемлемое поведение, очевидно, повлияло на выступление футболиста и его товарищей по команде, внимание которых было отвлечено от футбола из-за угроз их безопасности. Бираги, несмотря на глубокую рану, на которую было нанесено восемь швов, продолжил играть и продемонстрировал честность и преданность спорту", - говорится в заявлении пресс-службы "Фиорентины".

В итальянском клубе также выразили уверенность, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) досконально изучит инцидент и накажет виновных.

Финальный матч Лиги конференций завершился победой "Вест Хэма" со счетом 2:1. Благодаря победе в турнире английский клуб в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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