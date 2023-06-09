Журналист Карпов: «Зенит» хочет сделать из «Волгаря» фарм-клуб

По информации источника, «Волгарь» обращался к руководству «Газпрома» с просьбой выделить большее количество финансов на футбол в Астраханской области. Тогда астраханцам выделили 400 млн рублей в виде разового эксперимента. Было обговорено, что если «Волгарь» займёт место не ниже пятого, то на следующий год команда получит ещё больше денег под задачу выхода в РПЛ. Также «Газпром» предлагал «Волгарю» назначить главным тренером кого-то из трио Александра Кержакова, Константина Зырянова и Радимова.