Ротен: Месси не хотел тренироваться по утрам в «ПСЖ»

«Он очень часто хотел сменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил персоналу, что тренировки по утрам – это нехорошо. Что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, персонал не сдавался», – цитирует Ротена RMC Sport.