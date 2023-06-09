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Ротен: Месси не хотел тренироваться по утрам в «ПСЖ»

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен высказался о Лионеле Месси. Ранее аргентинец заявил, что подписал контракт с «Интер Майами». Он покинул парижский клуб в статусе свободного агента.

Ротен: Месси не хотел тренироваться по утрам в «ПСЖ»
© The New York Times

«Он очень часто хотел сменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил персоналу, что тренировки по утрам – это нехорошо. Что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, персонал не сдавался», – цитирует Ротена RMC Sport.

На счету 35-летнего аргентинца в 41 матча текущего сезона 21 гол и 20 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в €45 млн.

Большую часть карьеры Месси выступал за «Барселону». С «блауграной» аргентинский нападающий выиграл 35 трофеев. За два сезона во Франции он дважды стал чемпионом страны с «ПСЖ».

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