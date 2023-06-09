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Бывший игрок ПСЖ раскритиковал Месси за отношение к тренировкам

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Жером Ротен раскритиковал Лионеля Месси за отношение к тренировкам. Его слова приводит RMC Sport.

Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Месси за отношение к тренировкам
© Lenta.ru

Ротен вспомнил, как однажды Месси ушел с тренировки, а клуб назвал причиной травму икры. «Все это было ложью, абсолютной ложью. Причина? Он был сыт по горло тем, что ему предлагали на тренировках. Он был не в своем уме, поэтому ушел», — заявил спортсмен.

Ротен заявил, что форвард часто хотел изменить ритм тренировок, говорил персоналу, что занятия по утрам нужно заменить на тренировки во второй половине дня. «Это показывает, что он хотел изменить некоторые вещи и не хотел адаптироваться», — заключил он.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 7 июня аргентинец заявил, что переходит в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Как ожидается, соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

Месси играл за французский ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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