Экс-футболистка ПСЖ рассказала о травле

«Я жертва травли в интернете, меня оскорбляли и обливали грязью во время матчей. Я не получаю никакой поддержки от своего работодателя. Он просто молчит. «ПСЖ» — бесчеловечный клуб», — приводит слова Хамруи из её автобиографии L'Equipe.