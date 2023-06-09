Футболист сборной России сделал предложение своей девушке

Российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке
Российский футболист итальянского «Торино» Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке Елене Максимовой. Об этом она сообщила в социальной сети.
Максимова опубликовала фотографию с обручальным кольцом.
Пара встречается уже несколько лет. После перехода 27-летнего полузащитника из московского «Локомотива» в «Аталанту» в 2020 году Елена отправилась в Италию вместе с ним.
Напомним, контракт хавбека с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».
В прошедшем сезоне Серии А на счету Миранчука четыре гола и пять результативных передач в 29 матчах чемпионата Италии. СМИ сообщали о том, что «Торино» планирует выкупить у «Аталанты» права на российского полузащитника.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов не исключил трансфер Алексея Миранчука в армейский клуб.