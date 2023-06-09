Футболист сборной России сделал предложение своей девушке

Российский футболист итальянского «Торино» Алексей Миранчук сделал предложение своей девушке Елене Максимовой. Об этом она сообщила в социальной сети.

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Максимова опубликовала фотографию с обручальным кольцом.

Пара встречается уже несколько лет. После перехода 27-летнего полузащитника из московского «Локомотива» в «Аталанту» в 2020 году Елена отправилась в Италию вместе с ним.

Напомним, контракт хавбека с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

В прошедшем сезоне Серии А на счету Миранчука четыре гола и пять результативных передач в 29 матчах чемпионата Италии. СМИ сообщали о том, что «Торино» планирует выкупить у «Аталанты» права на российского полузащитника.