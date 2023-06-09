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Официально: хавбек "РБ Лейпциг" Лаймер перешел в "Баварию"

Австрийский футболист Конрад Лаймер теперь будет защищать цвета "Баварии". "Бавария" на своих ресурсах сообщила о том, что стан чемпиона Германии пополнил 26-летний австриец Конрад Лаймер, играющий на позиции центрального хавбека. Он перебрался в мюнхенский коллектив на правах свободного агента, подписав трудовой договор до 2027 года.

Официально: полузащитник "РБ Лейпциг" Лаймер перешел в "Баварию"
© Rusfootball

Конрад Лаймер пополнил стан "РБ Лейпциг" в 2017 года. В майке быков австриец сыграл 190 поединков, в них он смог забить 15 голов и отдать 19 голевых пасов. В этом сезоне в активе Конрада 4 забитых мяча и 1 ассист в 29 играх. Примечательно, что Лаймер поучаствовал в победе "РБ Лейпциг" над "Баварией" (3:1) в предпоследнем туре Бундеслиги, забив первый гол своей команды.

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