Сергей Бурунов поддержал ЦСКА перед финалом Кубка России

«ЦСКА всегда будет первым!» Сергей Бурунов поддержал армейцев перед финалом Кубка России
Известный российский актёр Сергей Бурунов поддержал московский ЦСКА, болельщиком которого является, в преддверии финального матча Фонбет Кубка России.
«Всем привет, на связи Сергей Бурунов! Я приду на суперфинал Кубка, чтобы поддержать ребят и свою любимую команду. И вы приходите! ЦСКА всегда будет первым», — сказал Бурунов.
Суперфинал Кубка России состоится уже в ближайшее воскресенье, 11 июня. Решающая игра турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Соперником ЦСКА по финалу станет «Краснодар», прошедший через Путь регионов. Сами армейцы подошли к финальному матчу в качестве победителей Пути РПЛ.
В случае победы в суперфинале ЦСКА выиграет первый трофей с 2018 года. «Краснодар» может выиграть первый трофей в истории клуба.
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