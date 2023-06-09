Головин вошел в топ-7 лучших плеймейкеров сезона чемпионата Франции

Хавбек "Монако" Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min
Интернет-портал 90min опубликовал рейтинг лучших плеймейкеров чемпионата Франции по футболу в сезоне-2022/2023.
В список вошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин, а также бывший футболист «Краснодара» Реми Кабелла.
Топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min:
- Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»);
- Энцо Ле Фе («Лорьян»);
- Бенжамен Буриго («Ренн»);
- Реми Кабелла («Лилль»);
- Мухаммед Чам Сарачевич («Клермон»);
- Анхель Гомес («Лилль»);
- Александр Головин («Монако»).
Всего в текущем сезоне Головин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. 27-летний хавбек записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач. В текущем сезоне он побил свой рекорд по голам в чемпионате Франции.
«Монако» по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице и остался без еврокубков.
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