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Хавбек "Монако" Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min

Интернет-портал 90min опубликовал рейтинг лучших плеймейкеров чемпионата Франции по футболу в сезоне-2022/2023.

Головин вошел в топ-7 лучших плеймейкеров сезона чемпионата Франции
© РИА Новости

В список вошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин, а также бывший футболист «Краснодара» Реми Кабелла.

Топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min:

Всего в текущем сезоне Головин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. 27-летний хавбек записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач. В текущем сезоне он побил свой рекорд по голам в чемпионате Франции.

«Монако» по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице и остался без еврокубков.

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