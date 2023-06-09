Головин вошел в топ-7 лучших плеймейкеров сезона чемпионата Франции

Топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min:

Всего в текущем сезоне Головин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. 27-летний хавбек записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач. В текущем сезоне он побил свой рекорд по голам в чемпионате Франции.