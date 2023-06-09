Сербский тренер Рашович опроверг слухи о скором приходе в «Динамо»

«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Не скрою, что у нас диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что никуда не отпустит меня. Сейчас не может идти и речи о моем переезде из Саудовской Аравии в Россию», – приводит слова Рашовича Sport24.