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Вук Рашович опроверг слухи о его скором приходе в «Динамо»

Главный тренер саудовского «Аль-Фейха» Вук Рашович прокомментировал информацию о переговорах с московским «Динамо».

Сербский тренер Рашович опроверг слухи о скором приходе в «Динамо»
© Betassist

«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Не скрою, что у нас диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что никуда не отпустит меня. Сейчас не может идти и речи о моем переезде из Саудовской Аравии в Россию», – приводит слова Рашовича Sport24.

50-летний сербский специалист летом 2021 года возглавил «Аль-Фейха». Его контракт с этой ближневосточной командой рассчитан до конца сезона-2024/2025. РАнее Рашович возглавлял «Аль-Вахду», «Аль-Зафру», «Аль-Фейсали», минское «Динамо», а также сербские «Партизан», «Напредаком» и «Телеоптиком».

Примечательно, что с 2002 по 2003 году Рашович был футболистом самарских «Крыльев Советов».

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