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В сети распространяют новое интимное видео Артёма Дзюбы

В социальных сетях распространяют новое интимное видео футболиста Артёма Дзюбы. Сейчас нападающий выступает за московский «Локомотив».

В сети распространили новое интимное видео Артема Дзюбы
© Чемпионат.com

Напомним, ранее интимное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

Что пишут западные СМИ о сливе компрометирующего видео Дзюбы

Артём Дзюба пополнил состав московского «Локомотива» в феврале 2022 года.

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