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«Сочи» объявил об уходе футболистов Жоаозиньо и Цаллагова

Футболисты Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов покинули «Сочи», сообщает пресс служба клуба.

«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова
© ФК "Сочи"

— «Сочи» благодарит Жоаозиньо и Цаллагова за годы самоотверженной работы на поле. Парни, спасибо за все! — говорится в заявлении.

Жоаозиньо играл за «Сочи» с лета 2020 года, провел за команду 74 матча и забил девять мячей. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 34 летний полузащитник может продолжить карьеру в Бразилии, если не найдет подходящий для себя вариант в России.

Цаллагов пополнил состав сочинского клуба в 2019 году. На счету 32 летнего хавбека два гола в 110 матчах за команду.

В прошлом сезоне «Сочи» занял десятое место в чемпионате России.

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