«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова

— «Сочи» благодарит Жоаозиньо и Цаллагова за годы самоотверженной работы на поле. Парни, спасибо за все! — говорится в заявлении.

Жоаозиньо играл за «Сочи» с лета 2020 года, провел за команду 74 матча и забил девять мячей. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 34 летний полузащитник может продолжить карьеру в Бразилии, если не найдет подходящий для себя вариант в России.