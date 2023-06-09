«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова

«Сочи» объявил об уходе футболистов Жоаозиньо и Цаллагова
Футболисты Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов покинули «Сочи», сообщает пресс служба клуба.
— «Сочи» благодарит Жоаозиньо и Цаллагова за годы самоотверженной работы на поле. Парни, спасибо за все! — говорится в заявлении.
Жоаозиньо играл за «Сочи» с лета 2020 года, провел за команду 74 матча и забил девять мячей. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 34 летний полузащитник может продолжить карьеру в Бразилии, если не найдет подходящий для себя вариант в России.
Цаллагов пополнил состав сочинского клуба в 2019 году. На счету 32 летнего хавбека два гола в 110 матчах за команду.
В прошлом сезоне «Сочи» занял десятое место в чемпионате России.