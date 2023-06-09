Джигурда вступился за Дзюбу

Актёр и шоумен Никита Джигурда прокомментировал ситуацию с обнародованием нового интимного видео нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Дзюба должен спокойно к этому отнестись. Это же классно! Он молодец, раскованный человек, футболист с талантом. Видео привлечёт к нему внимание.
«Локомотив» не должен его осуждать. Надо использовать это для хлеба и зрелищ. Дзюба же дрочит, а не однополой любовью занимается», — цитирует Джигурду Sport24.
В ноябре 2020 года появилось первое видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано ещё в 2019 году. Тогда тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива.