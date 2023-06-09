Джигурда вступился за Дзюбу

«Дзюба должен спокойно к этому отнестись. Это же классно! Он молодец, раскованный человек, футболист с талантом. Видео привлечёт к нему внимание.



«Локомотив» не должен его осуждать. Надо использовать это для хлеба и зрелищ. Дзюба же дрочит, а не однополой любовью занимается», — цитирует Джигурду Sport24.