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Джигурда: «Локомотив» не должен осуждать Дзюбу за новые слитые интимные видео

Актёр и шоумен Никита Джигурда прокомментировал ситуацию с обнародованием нового интимного видео нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Джигурда вступился за Дзюбу
© РИА Новости

«Дзюба должен спокойно к этому отнестись. Это же классно! Он молодец, раскованный человек, футболист с талантом. Видео привлечёт к нему внимание.

«Локомотив» не должен его осуждать. Надо использовать это для хлеба и зрелищ. Дзюба же дрочит, а не однополой любовью занимается», — цитирует Джигурду Sport24.

В ноябре 2020 года появилось первое видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано ещё в 2019 году. Тогда тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива.

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