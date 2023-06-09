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Губерниев: у Дзюбы большой размер, девушки хотят смотреть

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал появление в интернете новых интимных видео с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Губерниев прокомментировал новое интимное видео Дзюбы
© Betassist

«Возможно, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема. У человека большой размер, так что не удивляйтесь. Я знаю многих женщин, которые с радостью смотрели первый ролик, у него есть зрители. Дзюба идёт своим путём, желаю ему успехов», — цитирует Губерниева Sport24.

В ноябре 2020 года Артём Дзюба оказался в центре скандала из-за слитого интимного видео с его участием. Инцидент привёл к тому, что нападающего временно исключили из сборной России и лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», за который он тогда играл.

9 июня в телеграм-каналах появились новые интимные ролики с Дзюбой, которые были записаны несколько лет назад.

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