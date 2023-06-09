Губерниев прокомментировал новое интимное видео Дзюбы

«Возможно, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема. У человека большой размер, так что не удивляйтесь. Я знаю многих женщин, которые с радостью смотрели первый ролик, у него есть зрители. Дзюба идёт своим путём, желаю ему успехов», — цитирует Губерниева Sport24 .

В ноябре 2020 года Артём Дзюба оказался в центре скандала из-за слитого интимного видео с его участием. Инцидент привёл к тому, что нападающего временно исключили из сборной России и лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», за который он тогда играл.