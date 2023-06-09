Губерниев прокомментировал новое интимное видео Дзюбы

Губерниев: у Дзюбы большой размер, девушки хотят смотреть
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал появление в интернете новых интимных видео с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.
В ноябре 2020 года Артём Дзюба оказался в центре скандала из-за слитого интимного видео с его участием. Инцидент привёл к тому, что нападающего временно исключили из сборной России и лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», за который он тогда играл.
9 июня в телеграм-каналах появились новые интимные ролики с Дзюбой, которые были записаны несколько лет назад.