Булыкин рассказал, что может помешать «Манчестер Сити» выиграть ЛЧ

«От финала жду хорошей игры и победы «Сити». Все-таки англичане очень хорошо выступают в текущем сезоне и хотят оформить так называемый «требл» из трех титулов. А для этого им нужна победа в Лиге чемпионов, к которой они уже давно идут.



Единственное, что может помешать «Манчестер Сити», – это собственная расслабленность. Но думаю, что такого не будет. Потому что англичане в шаге от своей цели, прекрасно это понимают и настроятся на матч очень серьезно.



По мастерству, по физической мощи, по ключевым футболистам «Манчестер Сити» сильнее «Интера», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.