Булыкин рассказал, что может помешать «Манчестер Сити» выиграть ЛЧ

Экс-футболист Булыкин заявил, что расслабленность может помешать "Сити" обыграть "Интер"
Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и английским «Манчестер Сити».
«От финала жду хорошей игры и победы «Сити». Все-таки англичане очень хорошо выступают в текущем сезоне и хотят оформить так называемый «требл» из трех титулов. А для этого им нужна победа в Лиге чемпионов, к которой они уже давно идут.
Единственное, что может помешать «Манчестер Сити», – это собственная расслабленность. Но думаю, что такого не будет. Потому что англичане в шаге от своей цели, прекрасно это понимают и настроятся на матч очень серьезно.
По мастерству, по физической мощи, по ключевым футболистам «Манчестер Сити» сильнее «Интера», – приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет 10 июня на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Манчестер Сити» в полуфинале турнира обыграл мадридский «Реал», а «Интер» был сильнее «Милана».
«Манчестер Сити» в этом сезоне уже выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок страны. «Интер» стал третьим в чемпионате Италии и сумел завоевать Кубок страны, одолев в финале «Фиорентину».