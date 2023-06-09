«Реал» приобрёл защитника «Райо Вальекано»

Мадридский «Реал» договорился с «Райо Вальекано» о трансфере защитника Франа Гарсии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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23-летний футболист подписал с «Королевским клубом» контракт на четыре года. «Райо Вальекано» получит за защитника € 5 млн.

Гарсия — воспитанник «Реала». Защитник находился в академии «сливочных» с 2013 по 2020 год. Он провёл два сезона в «Кастилье» и дебютировал за первую команду «Реала» в 2018 году, после чего оказался в «Райо Вальекано».

В прошлом сезоне Гарсия провёл 38 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и сделал три результативные передачи.