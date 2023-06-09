Адвокат пояснил, что грозит распространителям интимного видео Дзюбы

Адвокат заявил, что «слившим» интимное видео Дзюбы злоумышленникам грозит тюрьма по двум статьям
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, какое наказание грозит людям, которые распространили новое интимное видео Артема Дзюбы в анонимном Telegram-канале.
«За распространение интимного видео с Дзюбой виновнику будет грозить уголовная ответственность по пункту «д» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России — «Распространение порнографических материалов», а именно к таким относятся видео с Дзюбой, — сказал Калинов. — Наказание для виновного будет от двух до шести лет лишения свободы.
Также преступникам грозит ответственность по части 3 статьи 137 Уголовного кодекса — за распространение информации, касающейся частной жизни лица, с использованием сети Интернет. Наказание — до пяти лет лишения свободы».