Адвокат пояснил, что грозит распространителям интимного видео Дзюбы

«За распространение интимного видео с Дзюбой виновнику будет грозить уголовная ответственность по пункту «д» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России — «Распространение порнографических материалов», а именно к таким относятся видео с Дзюбой, — сказал Калинов. — Наказание для виновного будет от двух до шести лет лишения свободы.



Также преступникам грозит ответственность по части 3 статьи 137 Уголовного кодекса — за распространение информации, касающейся частной жизни лица, с использованием сети Интернет. Наказание — до пяти лет лишения свободы».