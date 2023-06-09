Полузащитник "Манчестера" Гюндоган близок к переходу в "Барселону"

Футболист «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает издание Diario Sport.

По данным источника, несколько недель назад Гюндоган устно договорился с сине-гранатовыми о трёхлетнем контракте, который начнёт действовать после того, как истечёт срок соглашения немецкого полузащитника с «Манчестер Сити».

Отмечается, что большую роль в переговорах сыграл главный тренер каталонского клуба Хави. Он убедил игрока в том, что ни один другой клуб не может сравниться с «Барселоной». Кроме того, Хави гарантировал Гюндогану место в стартовом составе.