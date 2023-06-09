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Хави убедил Гюндогана присоединиться к «Барселоне». Хавбек подпишет трёхлетний контракт

Футболист «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает издание Diario Sport.

Полузащитник "Манчестера" Гюндоган близок к переходу в "Барселону"
© globallookpress.com

По данным источника, несколько недель назад Гюндоган устно договорился с сине-гранатовыми о трёхлетнем контракте, который начнёт действовать после того, как истечёт срок соглашения немецкого полузащитника с «Манчестер Сити».

Отмечается, что большую роль в переговорах сыграл главный тренер каталонского клуба Хави. Он убедил игрока в том, что ни один другой клуб не может сравниться с «Барселоной». Кроме того, Хави гарантировал Гюндогану место в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что в 32-летнем немце заинтересован «ПСЖ». В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 11 голов и отдал семь голевых передач.

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