Игрок «Интера» пообещал выдать матч жизни ради победы в Лиге чемпионов

Полузащитник "Интера" Дармиан оценил шансы на победу в финале Лиги чемпионов
Полузащитник миланского «Интера» Маттео Дармиан на предматчевой пресс-конференции финала Лиги чемпионов — 2023 высказался о «Манчестер Сити».
«Сити» постарается взять игру под контроль, будет стараться давить, они сильны индивидуально, но у нас хорошая команда, в которой собраны качественные футболисты. Мы постарамся выдать завтра матч жизни и сделаем все, чтобы победить.
Для меня это особенная игра, это финал Лиги чемпионов. Наши болельщики ждут победы и жаждут трофея!», — приводит слова Дармиана корреспондент «Газеты.Ru».
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2023 года между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня на олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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