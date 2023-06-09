Игрок «Интера» пообещал выдать матч жизни ради победы в Лиге чемпионов

«Сити» постарается взять игру под контроль, будет стараться давить, они сильны индивидуально, но у нас хорошая команда, в которой собраны качественные футболисты. Мы постарамся выдать завтра матч жизни и сделаем все, чтобы победить.



Для меня это особенная игра, это финал Лиги чемпионов. Наши болельщики ждут победы и жаждут трофея!», — приводит слова Дармиана корреспондент «Газеты.Ru».