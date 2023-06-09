«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова
Южане начинают готовить состав к сезону-2023/2024.
Полузащитники Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов покидают футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба команды Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее 34-летний хавбек играл в РПЛ за «Краснодар» и московское «Динамо». Всего в РПЛ он провёл 291 встречу, в которых забил 40 голов и сделал 69 результативных передач. За сочинцев он сыграл 74 матча, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
Цаллагов стал игроком «Сочи» в 2019 году. В составе клуба он провёл 110 матчей и отметился двумя голами и пятью передачами. Ранее 32-летнийфутболист защищал цвета самарских «Крыльев Советов», казанского «Рубина», московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита».
Ранее «Сочи» объявил об уходе вратаря Сослана Джанаева.