«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Цаллагова

Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее 34-летний хавбек играл в РПЛ за «Краснодар» и московское «Динамо». Всего в РПЛ он провёл 291 встречу, в которых забил 40 голов и сделал 69 результативных передач. За сочинцев он сыграл 74 матча, забил девять голов и сделал восемь ассистов.