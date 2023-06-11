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Дзюба назвал нормальным уровень работы российских футбольных арбитров

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в разговоре с бывшим главным тренером казанского "Рубина" заявил, что считает нормальным уровень работы российских футбольных арбитров.

Дзюба оценил уровень работы российских футбольных арбитров
© ТАСС

"У нас нормальные судьи. Если вы вылетели, это не вина судей. Судьи у нас нормальные", — передает слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

Дзюба по окончании прошлого сезона покинул петербургский "Зенит", после чего подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой.

В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским "Локомотивом". В мае футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года. После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром "Локомотива" в минувшем сезоне. "Рубин" под руководством Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ. В ноябре 2022 года специалист покинул казанский клуб. В сезоне-2022/23 "Рубин" стал чемпионом Первой лиги и вернулся в высший дивизион.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА, "Витесса", "Рубина" и сборной России Леонид Слуцкий и нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба пошутили насчет интимных видеозаписей.

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