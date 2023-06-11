Дзюба оценил уровень работы российских футбольных арбитров

"У нас нормальные судьи. Если вы вылетели, это не вина судей. Судьи у нас нормальные", — передает слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

Дзюба по окончании прошлого сезона покинул петербургский "Зенит" , после чего подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой.

В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским "Локомотивом". В мае футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года. После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром "Локомотива" в минувшем сезоне. "Рубин" под руководством Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ. В ноябре 2022 года специалист покинул казанский клуб. В сезоне-2022/23 "Рубин" стал чемпионом Первой лиги и вернулся в высший дивизион.