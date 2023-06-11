$82.64+0.5589.01+0.97

Генсек РФС Митрофанов сообщил, что сборная России сыграет с Катаром в сентябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о договоренности с Катаром о проведении выездного товарищеского матча в сентябре текущего года. Его слова передает «Матч ТВ».

В РФС назвали соперника, с которым сборная России сыграет в сентябре
© 

«Есть договоренность о матче с Катаром на выезде в сентябре. Второго соперника выбираем, ведутся переговоры», — сказал Митрофанов.

Сборная России трижды в своей истории играла против Катара, в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча сборных прошла в Дохе, где хозяева одержали победу (2:1).

Напомним, 23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее пресс-секретарь сборной Катара по футболу Али Аль-Салат заявил, что у него нет точной информации о проведении матча с Россией.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители