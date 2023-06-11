В РФС назвали соперника, с которым сборная России сыграет в сентябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о договоренности с Катаром о проведении выездного товарищеского матча в сентябре текущего года. Его слова передает «Матч ТВ».

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«Есть договоренность о матче с Катаром на выезде в сентябре. Второго соперника выбираем, ведутся переговоры», — сказал Митрофанов.

Сборная России трижды в своей истории играла против Катара, в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча сборных прошла в Дохе, где хозяева одержали победу (2:1).

Напомним, 23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.