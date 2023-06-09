Стала известна дата принятия решения по еврокубковой дисквалификации «Ювентуса»

26 мая La Gazzetta dello Sport сообщила, что УЕФА может отстранить «Ювентус» на год или более. В организации недовольны тем фактом, что команда не отказалась от проекта Суперлиги, а также не поддерживает контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Также в Союзе обращают внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.