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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Интера» на финал ЛЧ

«Манчестер Сити» и «Интер» объявили стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Интера» на финал ЛЧ
© Газета.Ru

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Грилиш, Силва, Холанд.

«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес.

Финал Лиги чемпионов 2023 года между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» в полуфинале турнира обыграл мадридский «Реал», а «Интер» был сильнее «Милана».

«Манчестер Сити» в этом сезоне уже выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок страны. «Интер» стал третьим в чемпионате Италии и сумел завоевать Кубок страны, одолев в финале «Фиорентину».

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

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