Тренер "Сити" Гвардиола заявил, что залог его успеха заключается в наличии хороших игроков

"Нужно иметь хороших футболистов. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот мой успех. Я не шучу. Пусть они почувствуют, что в одиночку им не справиться, а вместе мы – сильная команда. У нас одна идея. У каждого успешного тренера есть сильная организация и хорошие игроки. Ни один тренер не забил ни единого мяча", – приводит слова испанского специалиста Manchester Evening News.