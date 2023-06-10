$82.64+0.5589.01+0.97

Тренер "Сити" Гвардиола заявил, что залог его успеха заключается в наличии хороших игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хорошие футболисты – залог его успеха. Напомним, что финал Лиги чемпионов 2023 года между "Манчестер Сити" и "Интером" пройдет 10 июня в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Тренер "Сити" Гвардиола заявил, что залог его успеха заключается в наличии хороших игроков
© Максим Гужевский/«Газета.Ru»

"Нужно иметь хороших футболистов. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот мой успех. Я не шучу. Пусть они почувствуют, что в одиночку им не справиться, а вместе мы – сильная команда. У нас одна идея. У каждого успешного тренера есть сильная организация и хорошие игроки. Ни один тренер не забил ни единого мяча", – приводит слова испанского специалиста Manchester Evening News.

"Манчестер Сити" в полуфинале турнира обыграл мадридский "Реал", а "Интер" был сильнее "Милана". "Манчестер Сити" в этом сезоне уже выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок страны. "Интер" стал третьим в чемпионате Италии и сумел завоевать Кубок страны, одолев в финале "Фиорентину". Ранее тренер "Интера" Симоне Индзаги заявил, что победа его команды над "Манчестер Сити" станет подвигом.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители