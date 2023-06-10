Тренер "Сити" Гвардиола заявил, что залог его успеха заключается в наличии хороших игроков
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хорошие футболисты – залог его успеха. Напомним, что финал Лиги чемпионов 2023 года между "Манчестер Сити" и "Интером" пройдет 10 июня в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
"Нужно иметь хороших футболистов. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот мой успех. Я не шучу. Пусть они почувствуют, что в одиночку им не справиться, а вместе мы – сильная команда. У нас одна идея. У каждого успешного тренера есть сильная организация и хорошие игроки. Ни один тренер не забил ни единого мяча", – приводит слова испанского специалиста Manchester Evening News.
"Манчестер Сити" в полуфинале турнира обыграл мадридский "Реал", а "Интер" был сильнее "Милана". "Манчестер Сити" в этом сезоне уже выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок страны. "Интер" стал третьим в чемпионате Италии и сумел завоевать Кубок страны, одолев в финале "Фиорентину". Ранее тренер "Интера" Симоне Индзаги заявил, что победа его команды над "Манчестер Сити" станет подвигом.