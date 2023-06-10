Украинский футболист рассказал о реакции на контракт с «Динамо» в 2022 году

Футболист заявил, что некоторые знакомые перестали с ним общаться, при этом с другими дружба лишь окрепла.

«Возможно, это была моя ошибка, что я либо рано посчитал их друзьями, либо не прожил какой-то жизненный путь, не хватило опыта в отношениях друг с другом», — добавил он.

Ордец перешел в «Динамо» в 2019 году. На его счету пять голов в 62 матчах за клуб. Защитник приостановил контракт с москвичами 10 июля 2022 году и перешел в немецкий «Бохум». Фактически Ордец прекратил выступления за «Динамо» с февраля.