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Украинский футболист рассказал о реакции на контракт с «Динамо» в 2022 году

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец в интервью России в феврале 2022 года.

Украинский футболист рассказал о реакции на контракт с «Динамо» в 2022 году
© globallookpress.com

Футболист заявил, что некоторые знакомые перестали с ним общаться, при этом с другими дружба лишь окрепла.

«Возможно, это была моя ошибка, что я либо рано посчитал их друзьями, либо не прожил какой-то жизненный путь, не хватило опыта в отношениях друг с другом», — добавил он.

Ордец перешел в «Динамо» в 2019 году. На его счету пять голов в 62 матчах за клуб. Защитник приостановил контракт с москвичами 10 июля 2022 году и перешел в немецкий «Бохум». Фактически Ордец прекратил выступления за «Динамо» с февраля.

Большую часть карьеры Ордец провел в составе донецкого «Шахтера». Он дважды становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок страны.

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