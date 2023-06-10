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Президент «ПСЖ» сыграл важную роль в переговорах по покупке «МЮ» катарским шейхом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сыграл важную роль в переговорах о приобретении «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом Джасимом бен Джабер Аль-Тани. Об этом сообщает The Athletic.

Президент «ПСЖ» сыграл важную роль в переговорах по покупке «МЮ» катарским шейхом
© Чемпионат.com

По информации источника, изначально команда шейха Джасима обратилась к Аль-Хелаифи, чтобы проконсультироваться по стоимости «Манчестер Юнайтед», которую катарцам озвучили нынешние владельцы «красных дьяволов» Глейзеры.

Аль-Хелаифи позднее встретился с Глейзерами и Raine Group, американским банком, который занимается продажей «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить предполагаемое приобретении клуба катарским шейхом.

По правилам УЕФА, если у двух команд будет один и тот же владелец, то они не имеют права выступать в одном турнире, что в потенциале может сделать невозможным участие в еврокубках «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» одновременно.

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